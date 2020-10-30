المرور يوضح قيمة غرامة استخدام لوحات مركبات غير نظامية

المرور يوضح قيمة غرامة استخدام لوحات مركبات غير نظامية

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المرور يوضح قيمة غرامة استخدام لوحات مركبات غير نظامية

المرور يوضح قيمة غرامة استخدام لوحات مركبات غير نظامية
http://almnatiq.net/?p=916984
المناطق_الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور, عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة قيمة غرامة استخدام اللوحات غير النظامية. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة استخدام اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تترواح ما بين 1000 و2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إلزالة المخالفة.  وتنص المادة السابعة من نظام المرور على وجوب «أن تكون اللوحات ظاهرة ومقروءة في وضح النهار ومضاءة في الليل ومقروءة ومصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة، وتشكل من مادة عاكسة، وتكون ذات دلالة على نوعية تسجيل المركبة، ويتم تثبيتها بشكل جيد في المكان المعد لذلك، وفق الطريقة التي تقرها إدارة المرور، وتكون نظيفة واضحة المعالم وعلى مالك المركبة وسائقها تفقدها ويحظر وضع أي ملصقات عليها أو تغيير لونه».

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