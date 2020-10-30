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إصابات روسيا من كورونا تقترب من 1.6 مليون والوفيات إلى 28 ألف

إصابات روسيا من كورونا تقترب من 1.6 مليون والوفيات إلى 28 ألف
http://almnatiq.net/?p=917009
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 355 حالة وفاة بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.
وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 14519 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.

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