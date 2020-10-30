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بعد فحوصات لأجساد النساء.. قطر تعتذر عما تعرضت له مسافرات بمطار حمد

بعد فحوصات لأجساد النساء.. قطر تعتذر عما تعرضت له مسافرات بمطار حمد
http://almnatiq.net/?p=917013
المناطق - الرياض

اعتذرت السلطات القطرية، الجمعة، عما تعرضت له مسافرات في مطار حمد الدولي والإجراءات التي تم اتخاذها عقب العثور على رضيع ألقي بأحد حمامات المطار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة القطرية، وذكر فيه: “عطفاً على البيان السابق لمكتب الاتصال الحكومي، أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة”.

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