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وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة بعد غدٍ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة بعد غدٍ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة بعد غدٍ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة بعد غدٍ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=917030
المناطق - واس

تصل إلى جدة بعد غدٍ الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج العمرة القادمة، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” والحفاظ على صحة الإنسان .
وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .
وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك ، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية ، وأطلقت تطبيق “اعتمرنا” الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي .
وراعت وزارة الحج والعمرة في خطتها مراحل تأدية المعتمرين لمناسكهم ، ورفع جهوزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة ، وسط توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن .
ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة ، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم ، حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار ، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية ، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام .

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