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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان برقيتان للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان برقيتان للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان برقيتان للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=917042
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية”.

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