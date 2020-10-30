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تقني الرياض يعلن مواعيد القبول والتسجيل

تقني الرياض يعلن مواعيد القبول والتسجيل

منطقة الرياض

تقني الرياض يعلن مواعيد القبول والتسجيل

تقني الرياض يعلن مواعيد القبول والتسجيل
http://almnatiq.net/?p=917045
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22 / 3 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1442هـ، مضيفا أنه سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية ( بنين ) ودبلوم كليات التقنية ( بنات مسائي ) ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية
والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7 / 4 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ.
وأكد المقبل على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعبد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقا للشروط المحددة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.

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