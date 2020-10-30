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زلزال بقوة 6.6 يضرب تركيا

زلزال بقوة 6.6 يضرب تركيا
http://almnatiq.net/?p=917048
المناطق - وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية، الجمعة، نقلاً عن هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر مركزه بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومتراً، ضرب غربي تركيا.

وكشفت المعلومات أن الزلزال قد وقع في ولاية إزمير وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

كما أفادت مصادر أخرى، بانهيار مبان في أزمير التركية عقب الزلزال.

بدوره، أعلن والي اسطنبول أنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء االزلزال.

وكذلك والي إزمير، أكد عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية.

وفي يناير/ كانون الأول من العام الجاري، ضرب تركيا زلزالاً بقوة 6.8 درجة، خلّف عشرات القتلى، كما تلت الزلزال 147 هزة ارتدادية في أنحاء عدة من البلاد.

كما شعر به حينها سكان بقبرص وسوريا ولبنان والعراق وإيران، وكان على عمق أقل من 7 كيلومترات، ومركزه بلدة سياحية تطل في المقاطعة على بحيرة “هزار” منبع نهر دجلة.

وتبعد 550 كيلومتراً عن العاصمة أنقرة، هي Sivrice البالغ سكانها 4 آلاف، فأدى إلى انهيار بعض أبنيتها وهروع السكان بذعر شديد إلى الشوارع والمشاعات، حيث أظهرت مقاطع مصورة، بثتها محطات تلفزيونية، فرق الإنقاذ وهي تبحث عن ناجين.

يذكر أن ظاهرة الزلازل في تركيا هي ظاهرة طبيعية تتكرر باستمرار تقريبا، وأسوأها ضرب مدينة İzmit بقوة 7.6 درجة، وفاجأ سكانها النيام في الثالثة فجر 17 أغسطس 1999 فحصد 17 ألف قتيل، منهم 1000 باسطنبول، وترك 500 ألف بلا مأوى، فحل في المدينة الواقعة بالغرب التركي خراب جعلها منكوبة، تعاني مما حدث للآن.

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