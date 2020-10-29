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الأمير تركي بن طلال يمتدح أعمال الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة

الأمير تركي بن طلال يمتدح أعمال الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة

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الأمير تركي بن طلال يمتدح أعمال الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة

الأمير تركي بن طلال يمتدح أعمال الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة
http://almnatiq.net/?p=917054
المناطق - أبها

امتدح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أعمال الدفاع المدني بالمنطقة التي تجلت من خلال التعامل والسيطرة على حريقي تنومة وقرى العزيزة بالسودة، وأكد أن ذلك نتيجة الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، والحرص الدائم على توفير أعلى درجات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة في كل جزء من الوطن، وأضاف سموه: أن توفير أحدث الآليات والمعدات المتطورة ساهمت في تنفيذ مواجهة حالات الطوارئ بأعلى درجات الجاهزية والإستعداد للتعامل معها.
وأشار الأمير تركي بن طلال إلى ما حققته الغرفة المشتركة بإمارة منطقة عسير، من نجاح في التنسيق المتناغم ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والفرق التطوعية للمشاركة بتنظيم مدروس في تعزيز وتسهيل مهام الدفاع المدني بالمنطقة، وقال:” أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد المتناغم لتحقيق هدف واحد”.

يذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير نجحت من يوم أمس وأمس الأول في السيطرة على الحريق الذي ‫اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرى العزيزة بمركز السودة، حيث توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًا يصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظرًا لشدة الرياح، وعملت الفرق الميدانية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على فتح طرق الوصول إلى الأماكن الوعرة لمكافحة النيران، مما أسهم ولله الحمد في السيطرة على الحريق بوقت قياسي في ظل ظروف الحادث وتوقيته، وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقًا للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازيًا في المواقع المجاورة، لمحاصرة ومكافحة الحريق‬ ومنع انتشاره والسيطرة عليه دون أن تسجل هناك أي إصابات.

وبعد انتهاء مهمة الفرق الميدانية في إخماد الحريق، باشرت فرقًا متخصصة في مكافحة البؤر المتبقية وعمليات التبريد، واستمرت في تنفيذ خطط الرصد والمتابعة ومراقبة الموقف للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.

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