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الجيل يعاود تمارينه بعد الراحة و الخراع يعزز خط الدفاع

الجيل يعاود تمارينه بعد الراحة و الخراع يعزز خط الدفاع
http://almnatiq.net/?p=917060
المناطق - الأحساء
أنهت إدارة نادي الجيل برئاسة الاستاذ أحمد الغنيم إجراءات التوقيع مع الكابتن فيصل الخراع لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، حيث بدأ الخراع في نادي هجر و انتقل منه لتمثيل نادي الاتحاد كما لعب لنادي التعاون و الخليج بنظام الإعارة ، من جهته عبَّر الخراع عن شكره وتقديره لإدارة النادي للتعامل الراقي متمنياً أن يكون اضافة قوية للفريق ويساهم مع زملاءه لتحقيق طموحات الإدارة و إسعاد الجماهير .
من جانب آخر عاود الفريق تمارينه اليومية بعد أن منح المدير الفني المصري عبد الله درويش راحة لمدة يوم واحد وذلك ضمن البرنامج التحضيري للمباراة الدورية القادمة والتي ستكون أمام نادي الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل في الغاط لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان .

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