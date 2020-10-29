احدث الأخبار

جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة
منطقة تبوك
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية ” لقاحات كوفيد -19 التحديات العالمية والمستقبل”
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (398) حالة مؤكدة لفايروس كورونا، وتعافي (404) حالات
أبرز المواد
 الجيل يعاود تمارينه بعد الراحة و الخراع يعزز خط الدفاع
الرياضة
 الأمير تركي بن طلال يمتدح أعمال الدفاع المدني في السيطرة التامة على حريقي تنومة والسودة
منطقة عسير
 منظمة الصحة العالمية تجري حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.6 يضرب تركيا
أبرز المواد
 تقني الرياض يعلن مواعيد القبول والتسجيل
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان برقيتان للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 القاسم في خطبة الجمعة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، وحياته محل الهداية والرحمة والبركة على الثقلين
أبرز المواد
 السديس : صِلَةَ الأمة ومحبتها لرسولها وحبيبها وسيرتهِ وشمائِلِهِ العَطِرَة ليس ارتباط أوقاتٍ ومُنَاسبات، بل إنه ارتباطٌ وثيقٌ في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات
أبرز المواد
جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة

جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة

منطقة تبوك
الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية ” لقاحات كوفيد -19 التحديات العالمية والمستقبل”

وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية ” لقاحات كوفيد -19 التحديات العالمية والمستقبل”

أبرز المواد
الصحة: تسجيل (398) حالة مؤكدة لفايروس كورونا، وتعافي (404) حالات

الصحة: تسجيل (398) حالة مؤكدة لفايروس كورونا، وتعافي (404) حالات

أبرز المواد

جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة

جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة
http://almnatiq.net/?p=917075
المناطق - تبوك
نفذت بلدية محافظة تيماء جولات تفتيشية ورقابية ،على منشآت غذائية مختلفة ،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة وعلى جميع المحال التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود البلدية التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي بأن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة مايزيد عن 120 كيلو جراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وتحرير 11 غرامة مالية، وإغلاق 5 متاجر لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية   .
وأكد بان البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.

روابط ذات صلة

افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك

افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك
أمانة تبوك‬⁩ تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية

أمانة تبوك‬⁩ تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية
أمانة تبوك تدشن حملة لتطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

أمانة تبوك تدشن حملة لتطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*