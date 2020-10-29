جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة

المناطق - تبوك

نفذت بلدية محافظة تيماء جولات تفتيشية ورقابية ،على منشآت غذائية مختلفة ،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة وعلى جميع المحال التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود البلدية التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي بأن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة مايزيد عن 120 كيلو جراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وتحرير 11 غرامة مالية، وإغلاق 5 متاجر لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية .

وأكد بان البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.