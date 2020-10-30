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بلدية البدع تواصل استكمال صيانة منتزه الأمير فهد بن سلطان

بلدية البدع تواصل استكمال صيانة منتزه الأمير فهد بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=917082
تبوك - علي العميري
تواصل بلدية البدع استكمال صيانة مشروعات منتزه الأمير فهد بن سلطان العامة وإنشاء شبكة ري بالرش كاملة في المنتزه بمساحة تقدر بعشرون ألف متر مربع تمهيداً لزراعتها نجيلة فرنسي.
‏حيث تم توفير النجيلة وأنتاجها من مشتل البلدية لزراعتها مباشرة بعد استكمال شبكة الري .
وبين رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد أن البلدية تواصل استكمال صيانة منتزه الأمير فهد بن سلطان وقامت بعمل الأرصفة وشبكة السقيا وزراعة النخيل وتجميل المنطقة المحيطة للحديقة .
وأضاف أن منتزه الأمير فهد بن سلطان الذي يتبع لبلدية البدع سوف تصبح جاهزة لاستقبال زوارها قريبا ، راجياً من الأهالي المحافظة على البيئة ، لاسيما المنتزه والمسطحات الخضراء ، وكذلك عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة .

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