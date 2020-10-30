احدث الأخبار

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟
أبرز المواد
 العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر
أبرز المواد
 واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان
أبرز المواد
 بومبيو: سنطال أي جهة تساعد إيران في التهرب من العقوبات
أبرز المواد
 “عسفان ” .. بين الحرمين يروي التاريخ
منطقة مكة المكرمة
 مجموعة العشرين تشجع الاقتصاد الدائري للكربون
أبرز المواد
 بلدية البدع تواصل استكمال صيانة منتزه الأمير فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا
أبرز المواد
 جولة رقابية تنفذها بلدية تيماء على المنشآت الغذائية المختلفة
منطقة تبوك
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يرعى منتدى الأبحاث الطبية ” لقاحات كوفيد -19 التحديات العالمية والمستقبل”
أبرز المواد
الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

أبرز المواد
العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر

العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر

أبرز المواد
واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة

واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة

أبرز المواد
الأمين العام للجامعة العربية يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان

الأمين العام للجامعة العربية يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان

أبرز المواد

بومبيو: سنطال أي جهة تساعد إيران في التهرب من العقوبات

بومبيو: سنطال أي جهة تساعد إيران في التهرب من العقوبات
http://almnatiq.net/?p=917101
المناطق - وكالات

بعد دفعة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت أمس على شركات وجهات إيرانية، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة أن بلاده ستلاحق أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات.

وفي إطار سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها الإدارة الأميركية منذ 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ذكّر بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر بأن بلاده فرضت يوم أمس عقوبات على 11 كيانا و5 أفراد على صلة بصناعة النفط الإيرانية، مشدداً على أن أميركا لن تتوانى إطلاقا في ملاحقة أي كيان أو فرد يساعد النظام الإيراني على التهرب من عقوباتنا.

وتحاول الإدارة الأميركية منذ سنتين تشديد الخناق على طهران وتجفيف إيراداتها، بسبب أنشطتها المزعزعة في المنطقة، فضلاً عن مواصلتها عمليات التخصيب.

وأمس أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بياناً أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، محددا 11 كيانا شاركت في عمليات البيع والشراء هذه.

كما أشار إلى أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

يذكر أن الرئيس دونالد ترمب لطالما أكد أن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ لإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، التي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.

 

روابط ذات صلة

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟
العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر

العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر
واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة

واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*