احدث الأخبار

السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية «5G»
أبرز المواد
 نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. “أمر مروع”
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية
أبرز المواد
 الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟
أبرز المواد
 العجز التجاري التركي يزيد 3 أضعاف في سبتمبر
أبرز المواد
 واشنطن تضيق الخناق على الصواريخ الإيرانية المهربة
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يؤكد إدانة الإرهاب ويدعو للاحترام المتبادل والنأي عن ازدراء الأديان
أبرز المواد
 بومبيو: سنطال أي جهة تساعد إيران في التهرب من العقوبات
أبرز المواد
 “عسفان ” .. بين الحرمين يروي التاريخ
منطقة مكة المكرمة
 مجموعة العشرين تشجع الاقتصاد الدائري للكربون
أبرز المواد
 بلدية البدع تواصل استكمال صيانة منتزه الأمير فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا
أبرز المواد
السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية «5G»

السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية «5G»

أبرز المواد
نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. “أمر مروع”

نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. “أمر مروع”

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

أبرز المواد
الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

أبرز المواد

السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية «5G»

السعودية الأولى عالميا في سرعة التحميل بتقنية «5G»
http://almnatiq.net/?p=917123
المناطق - الرياض

يتمتع مستخدمو شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية بأسرع سرعة تنزيل في العالم، بحسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول “أوبن سيغنال”.

وتعتمد “أوبن سيغنال” مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ5G، يأخذ بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس والرابع بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية.

ويقارن تقرير شركة تحليلات المحمول التجربة الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ5G عبر 12 سوقاً من أسواق العالم الرائدة التي أطلقت التقنية.

وجاءت السعودية على القائمة كالدولة التي تتمتع بأسرع سرعة تنزيل على شبكة الـ5G، بسرعة تنزيل بلغت 144.5 ميغابايت في الثانية، تلتها كندا، بسرعة تنزيل تبلغ 90.4 ميغابايت في الثانية، ومن ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث، بسرعة تنزيل تبلغ 75.6 ميغابايت في الثانية.

وبحسب التقرير، فإن مستخدمي خدمة شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة لديهم أبطأ تجربة سرعة تنزيل إجمالية بمعدل سرعة يبلغ 32.6 ميغابايت في الثانية.

وتتعرّفوا أكثر إلى ترتيب الدول بحسب سرعة تقنية 5G في الإنفوغرافيك :

روابط ذات صلة

نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. “أمر مروع”

نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. “أمر مروع”
منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية
الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

الأكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*