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الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية وللشفافية بشأن جائحة كورونا

الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية وللشفافية بشأن جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=917133
المناطق - وكالات

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه على منظمة الصحة العالمية تطبيق تغييرات بسرعة وأن تحصل على مزيد من الصلاحيات لمواجهة الجائحات.

كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية.

وجاءت التصريحات في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، صادقوا فيه على وثيقة من التكتل تدعو لإصلاحات في المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحدد للمرة الأولى مجموعة من التغييرات السريعة المطلوبة لتعزيز صلاحيات منظمة الصحة العالمية ومواردها، كما ورد حصريا في تقرير نشرته “رويترز” في سبتمبر.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في مؤتمر صحفي: “الجائحة التي نمر بها تشكل تحديا ضخما، لكن من المهم للغاية أن يجري النقاش بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية بالتوازي مع ذلك”.

ولم يذكر متى يقترحون البدء في عملية الإصلاح لكنه شدد على أن المنظمة يجب أن تخرج بعد تلك الإصلاحات أسرع في مواجهة الأزمات الصحية وأن تشارك الدول الأعضاء فيها المزيد من المعلومات في حالات الطوارئ.

ولم يرد مسؤولون من منظمة الصحة العالمية بعد على بريد إلكتروني يطلب التعليق.

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