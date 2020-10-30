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ناديا الرياض ومكة أبطالاً لممتاز السلة على الكراسي والطائرة من الجلوس

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ناديا الرياض ومكة أبطالاً لممتاز السلة على الكراسي والطائرة من الجلوس

ناديا الرياض ومكة أبطالاً لممتاز السلة على الكراسي والطائرة من الجلوس
http://almnatiq.net/?p=917136

حقق نادي الرياض بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي اختتمت اليوم على صالة اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض.
وعقب نهاية المباراة الأخيرة للبطولة التي انتهت بفوز الرياض على جدة 55 – 47, توج المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح ونائب رئيس اللجنة الفنية بندر المغيصيب الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث نال نادي الرياض كأس البطولة والميداليات الذهبية، وحل جدة ثانياً ونال لاعبوه الميداليات الفضية، فيما جاء نادي جازان في المركز الثالث محققاً الميداليات البرونزية، ونادي الأحساء في المركز الرابع.
وحقق نادي مكة بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس التي أقيمت على نفس الصالة بعد فوزه في المباراة الأخيرة اليوم على نادي جدة بنتيجة (2 – 0).
وتوج نائب رئس اللجنة الفنية المشرف العام على البطولة بندر المغيصيب نادي مكة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وحل نادي جدة ثانياً ونال الميداليات الفضية، وفي المركز الثالث نادي أبها محققاً الميداليات البرونزية.

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