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كريستيانو رونالدو يتعافى من كورونا

كريستيانو رونالدو يتعافى من كورونا
http://almnatiq.net/?p=917159
المناطق - وكالات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعافي مهاجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من كوفيد-19.

وغاب النجم البرتغالي (35 عاما) عن مباراة مع منتخب بلاده وأربع مواجهات مع يوفنتوس، من بينها موقعة برشلونة فيدوري أبطال أوروبا، منذ إصابته بالعدوى في 13 اكتوبر.

ونقلت رويترز عن يوفنتوس “خضع كريستيانو رونالدو لاختبار اليوم جاءت نتيجته سلبية. تعافى اللاعب بعد 19 يوما ولم يعد في حاجة للاستمرار في العزل المنزلي”.

وسيخوض فريق “السيدة العجوز” مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

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