الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تنظم حملة توعوية للكشف عن سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري:

تواصل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك جهودها في مجال التوعية والتثقيف الصحي حيث نظمت اليوم الجمعة حملتها التوعوية الثانية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك عن سرطان الثدي تحت شعار “الرحله آمنة ..افحصي الآن”

وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة وذلك بمركز بارك مول التجاري بتبوك وبمشاركة كادر طبي متخصص من كلية الطب بجامعة تبوك بإستخدام جهاز التصوير ( الالترا ساوند ) حيث تم إجراء الفحص المبدئي لعدد ٤٣ سيدة .

كما تضمن برنامج الحملة على معرض توعوي عن سرطان الثدي واعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه باذن الله .

