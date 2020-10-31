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بريطانيا.. زيادة حادة في حالات كورونا تثير المخاوف

بريطانيا.. زيادة حادة في حالات كورونا تثير المخاوف
http://almnatiq.net/?p=917167
المناطق - وكالات

أظهر مسح أسبوعي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، يوم الجمعة، تسجيل نحو 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، بزيادة تقارب الخمسين بالمائة خلال الأسبوع الأخير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن عدد الحالات “استمر في الزيادة بشكل حاد”، بمتوسط 51900 حالة جديدة يوميا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 35200 حالة بين 10 إلى 16 أكتوبر.

وتستند الأرقام إلى أكثر من 600 ألف اختبار مسحة أخذت من أشخاص يعانون أو لا يعانون من أعراض، ولا تشمل المتواجدين في المستشفيات أو دور الرعاية، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتم تسجيل أعلى معدلات الإصابة في مناطق في شمال إنجلترا، حيث تم فرض أقصى القيود.

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