احدث الأخبار

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية
أبرز المواد
 الفرق الرقابية المشتركة بالشمالية تواصل جولاتها الرقابية
منطقة الحدود الشمالية
 بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بصحة الجوف
منطقة الجوف
 عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقدم خدماتها لأكثر من 51 ألف من مختلف فئات المجتمع
منطقة الجوف
 ثمانية إصابات من بينها وفاة على طريق مركز عذفا
منطقة الجوف
 أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر
منطقة عسير
 إيقاف مدرس في بلجيكا بعد عرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد
أبرز المواد
 بريطانيا.. زيادة حادة في حالات كورونا تثير المخاوف
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تنظم حملة توعوية للكشف عن سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة تبوك
منطقة تبوك
 كريستيانو رونالدو يتعافى من كورونا
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة
منطقة الرياض
 “زلزال إيجة” يخلف مزيدا من الضحايا في تركيا واليونان
أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية

أبرز المواد
الفرق الرقابية المشتركة بالشمالية تواصل جولاتها الرقابية

الفرق الرقابية المشتركة بالشمالية تواصل جولاتها الرقابية

منطقة الحدود الشمالية
بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بصحة الجوف

بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بصحة الجوف

منطقة الجوف
عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقدم خدماتها لأكثر من 51 ألف من مختلف فئات المجتمع

عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقدم خدماتها لأكثر من 51 ألف من مختلف فئات المجتمع

منطقة الجوف

إيقاف مدرس في بلجيكا بعد عرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد

إيقاف مدرس في بلجيكا بعد عرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد
http://almnatiq.net/?p=917170
المناطق - وكالات

أوقفت إدارة مدرسة بلدية في منطقة مولينبيك سان-جان بالعاصمة البلجيكية بروكسل مدرسا عن العمل، بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

ونقلت صحيفة “LaLibre”، اليوم الجمعة، أن أسر التلاميذ ذكروا، استنادا إلى ما قاله أطفالهم بعد الدروس، أن المدرس قدم لهم حاسوبا لوحيا أظهر عبره الصور واقترح على هؤلاء الذين لم يريدوا رؤيتها النظر في الأرض أو أي طرف آخر.

وأوضحت الصحيفة أن المدرس كان يعطي دروس المواطنة في صف يبلغ فيه متوسط عمر الأطفال 11 عاما.

وقال مسؤول بلدي محلي معني بشؤون التعليم: “المدرس خرج عن نطاق برنامج المدارس الخاص بحرية التعبير ولم يمهد الأطفال لمتابعة مثل هذه الرسوم الكاريكاتورية وكان عليه ألا يعرض صورا لشخصيات عارية”.

وأفاد المسؤول بأنه تم إيقاف المدرس عن العمل مع فتح “عملية تأديبية” بحقه على خلفية الحادث.

روابط ذات صلة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية
بريطانيا.. زيادة حادة في حالات كورونا تثير المخاوف

بريطانيا.. زيادة حادة في حالات كورونا تثير المخاوف
كريستيانو رونالدو يتعافى من كورونا

كريستيانو رونالدو يتعافى من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*