أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر

المناطق - عسير

رعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، وذلك بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة بتوجيه سموه لحل مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وتم خلال اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومن محاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد السعودية، والأهداف البعيدة التي يسعى سمو أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وكان سمو أمير منطقة عسير قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلحمر، بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا، ويأتي إنجاز هذا الصلح بين أسرة آل لافي خطوة على طريق إنهاء جميع الخلافات بين جميع أبناء قبائل بلحمر.