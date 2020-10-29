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ثمانية إصابات من بينها وفاة على طريق مركز عذفا

ثمانية إصابات من بينها وفاة على طريق مركز عذفا
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الجوف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف حادث إنقلاب وقع على طريق مركز عذفا قبل ظهر اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل التي وردت لغرفة عمليات الهيئة بالمنطقة على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادث على طريق موقع ” ابو رواث ” والممتد من مركز عذفا والذي تتج عنه اربعة اصابات.
وبناء على ما ورد تم توجيه البلاغ لأربعة فرق اسعافية وعند وصول أولها تبين لها بعد فرز الحالات وجود ثمانية اصابات بالموقع واحدة وفاة وحالتان حرجتنان تم نقل جميع الحالات لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بمدينة سكاكا.
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر مشددة على ضرورة تحري الدقة عند تمرير البلاغات خصوصاً عند ذكر عدد المصابين ليتم توفير العدد الكافي من سيارات الإسعاف في أسرع وقت ممكن متمنيين السلامة للجميع.

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