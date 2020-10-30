عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقدم خدماتها لأكثر من 51 ألف من مختلف فئات المجتمع

المناطق - الجوف

تواصل عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقديم خدماتها الطبية في مختلف تخصصات أمراض الفم والأسنان بمعايير جودة عالية، باستخدام إمكانيات وتجهيزات طبية حديثة، وتعد تلك الخدمات جزءاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع سواءً من الناحية العلاجية، أو من خلال نشر الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور د. عبد الرحمن الدريويش أن الكلية تقدم خدماتها العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين عبر عياداتها البالغة 65 عيادة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي يشغلها 8 من طلاب الدراسات العليا و 21 طبيب امتياز، بالإضافة إلى 132 طالباً وطالبة يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في جراحة الوجه والفكين والأشعة، وتقويم الأسنان، و جراحة وأمراض اللثة، أسنان الأطفال، طب أسنان المجتمع، أمراض الفم، و قسم إصلاح الأسنان الذي يشمل حشوات الأسنان وعلاج الجذور والأعصاب، إضافة للاستعاضة السنية التي تشمل التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة وزراعة الأسنان.

وأضاف د. الدريويش أن عيادات كلية الأسنان قدمت خدماتها العلاجية خلال الفترة من سبتمبر 2019م وحتى أغسطس 2020م لـ 9808 مرضى منهم 6690 رجلاً و 3118 امرأة في جميع تخصصات طب الأسنان، فيما بلغ عدد المستفيدين من أفراد المجتمع 8252 مستفيداً منهم 5790 رجلاً و2462 امرأة.

وبلغ عدد المستفيدين من منسوبي الجامعة ومنسوباتها 1556 مستفيداً منهم 1191 عضو هيئة تدريس من الجنسين و365 طالباً وطالبة.

وكشف عميد كلية طب الأسنان عن ارتفاع كبير في أعداد المرضى الذين حصلوا على خدمات علاجية بعيادات الكلية خلال الخمس سنوات الماضية حيث بلغ عدد المرضى في العام 2015 – 2016م 4333 مريضاً، ووصل العدد إلى 5860 مريضاً عام 2016- 2017م بنسبة ارتفاع وصلت إلى 35 %.

فيما بلغ العدد خلال عام 2017- 2018م إلى 14022 مريضاً بزيادة بلغت 139 %، ووصل العدد إلى 17483 مريضاً خلال عام 2018 – 2019 م بزيادة بلغت 25%.

وأوضح الدكتور الدريويش أن نسبة الزيادة الإجمالية لأعداد المرضى على مدى خمس سنوات بلغت 56% بإجمالي مستفيدين بلغ 51000 بمختلف التخصصات، مشيداً بأداء منسوبي الكلية من أطباء واستشاريين في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الحملات التثقيفية والتوعوية التي يقدمونها لنشر ثقافة صحة الفم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمدارس المنطقة، وإطلاق القوافل الطبية وبرنامج التوعية الطبية التي استفاد منها 1595 تلميذاً وتلميذة، بالإضافة إلى وصول قوافل البسمة إلى هجر وقرى ومراكز منطقة الجوف.