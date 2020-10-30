بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بصحة الجوف

المناطق - الجوف

بدء العمل في المختبر المتنقل لكورونا المستجد في صحة الجوف الذي أطلقته وزارة الصحة ، ضمن جهودها في مواجهة الجائحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة اكثر من 1000 عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.

يذكر أن المختبر الجديد المتنقل يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات كورونا ، وجرى تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 10 أفراد من الكادر الطبي للمختبر.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أ. فارس بن مخيلف الرويلي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان منطقة الجوف بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية.

وأشار الرويلي إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفايروس «كوفيد – 19» بسرعة فائقة ودقة عالية، ويؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.