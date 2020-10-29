الفرق الرقابية المشتركة بالشمالية تواصل جولاتها الرقابية

المناطق - عرعر

تواصل عدد من الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية التفتيشية المشتركة، والمتمثلة بفرع التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل.

وشملت الجولات محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذهب والمجوهرات, وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت.

وتهدف الجولات الرقابية المشتركة للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

مِن جهتها دعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، كما تدعو وزارة الموارد البشرية إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالعمالة غير النظامية عبر مركز البلاغات على الرقم 19911، في حين تتلقى هيئة الزكاة والدخل بلاغات مخالفات ضريبة القيمة المضافة على الرقم 19993.