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وزير الدفاع اليمني: محاولات المتمردين الحوثيين لإحراز تقدمات تبوء بالفشل

وزير الدفاع اليمني: محاولات المتمردين الحوثيين لإحراز تقدمات تبوء بالفشل
http://almnatiq.net/?p=917195
المناطق - الرياض

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي:إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً لإحراز تقدمات تبوء بالفشل.
وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصراراً على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم، للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وثمّن وزير الدفاع اليمني، مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.

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