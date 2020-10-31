الزمالك يواجه الرجاء في دوري أبطال أفريقيا 4 نوفمبر .. والنهائي يوم 27

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المناطق - الرياض

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن إعادة جدولة المباريات المتبقية من دوري الأبطال لهذا الموسم حيث تقرر إقامة مباراة الإياب من نصف النهائي بين الزمالك المصري والرجاء المغربي يوم 4 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وأوضحت لجنة المسابقات ان المباراة النهائية بين الفائز من الزمالك والرجاء مع الأهلي ستقام يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وأشارت اللجنة إلى أن التأجيل تم بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ COVID 19.

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