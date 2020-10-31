احدث الأخبار

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
أبرز المواد
 386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي
أبرز المواد
 بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020
أبرز المواد
 الليرة التركية تتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية خلال عامين
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا
أبرز المواد
 الزمالك يواجه الرجاء في دوري أبطال أفريقيا 4 نوفمبر .. والنهائي يوم 27
أبرز المواد
 خبير دولي: بناء 5000 منزل استيطاني يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني: محاولات المتمردين الحوثيين لإحراز تقدمات تبوء بالفشل
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 123 قضية جنائية
أبرز المواد
 الفرق الرقابية المشتركة بالشمالية تواصل جولاتها الرقابية
منطقة الحدود الشمالية
 بدء أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة بصحة الجوف
منطقة الجوف
 عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الجوف تقدم خدماتها لأكثر من 51 ألف من مختلف فئات المجتمع
منطقة الجوف
الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها

أبرز المواد
386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي

386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي

أبرز المواد
بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

أبرز المواد
الليرة التركية تتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية خلال عامين

الليرة التركية تتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية خلال عامين

أبرز المواد

سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا

سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا
http://almnatiq.net/?p=917203
المناطق - الرياض

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا عالية التسعير، وزيادة قياسية في إصابات كورونا وبواعث قلق حيال الانتخابات الرئاسة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 153.83 نقطة بما يعادل 0.58 % إلى 26505.28 نقطة، وانخفض ستاندرد أند بورز 39.94 نقطة أو 1.21 % ليسجل 3270.17 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 274 نقطة أو 2.45 % إلى 10911.59 نقطة عند الإقفال.

روابط ذات صلة

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي

386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي
بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*