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بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

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بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020

بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020
http://almnatiq.net/?p=917207
المناطق - الرياض

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للربع المالي الثالث من 2020 وماجرى اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة ومشاريع للأسر المنتجة وبرامج التمويل الاجتماعي والعمل الحر حيث تجاوز عدد المستفيدين 60 ألف وبتمويل فاق 3 مليارات ريال وبنسبة نمو بلغت 68 في المائة عن الربع المماثل لـ 2019.

وأفصح البنك في جانب دعمه لقطاع المنشآت للربع الثالث لـ 2020 عن اعتماده تمويل 723 منشأة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال ويظهر التقرير نسبة النمو في قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة بلغت 574 في المائة عن الربع المماثل لـ 2019 كما مول البنك أكثر من 8000 أسرة منتجة بقيمة تمويل بلغت 94 مليون ريال بنسبة نمو 177 في المائة عن الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتج نفاذ للعمل الحر وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري فقد اعتمد البنك تمويل أكثر من 24 ألف مستفيد بقيمة بلغت (1.3) مليار ريال تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية.

وعلى صعيد برامج التمويل الاجتماعي فقد مول البنك أكثر من 23 ألف مستفيد بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم وكنفا مخصصا لدعم السيدات حيث مول البنك من خلال هذا المنتج 1270 سيدة بقيمة تجاوزت الـ (37) مليون ريال.

ويحرص بنك التنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز وتشجيع ثقافة الادخار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث بلغ عدد مشتركي برنامج زود الادخاري للأفراد والأسر المنتجة خلال الربع الثالث 2020 أكثر من 14.5 ألف مشترك بنسبة نمو 19 في المائة عن الربع المماثل في 2019 ليصل عدد مشتركي برنامج زود الادخاري لـ 50 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثالث 2020 بمجموع مدخرات فاقت الـ 140 مليون ريال.

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