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“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

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“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا
http://almnatiq.net/?p=917214
المناطق - الرياض

للمرة الثانية، أوقفت دراسة بشكل مؤقت، بعد أن كانت تختبر لقاحا تجريبيا للأجسام المضادة لوباء كورونا، وذلك للتحقيق في مشكلة سلامة محتملة لمرضى بمستشفى.

وأعلنت شركة “ريجينيرون” للأدوية، الجمعة، أن مراقبين مستقلين أوصوا بتعليق تسجيل الأشخاص شديدي المرض (أولئك الذين يحتاجون إلى علاج مكثف بالأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي)، بسبب “مشكلة أمان محتملة وتوازن غير ملائم للمخاطر والفوائد”.

وقال المراقبون إن الدراسة يمكن أن تستمر في اختبار مجموعة الأدوية المكونة من جسمين مضادين على المرضى في المستشفى الذين يحتاجون إلى القليل من الأكسجين الإضافي أو لا يحتاجون إليه.

كما تستمر دراسات أخرى على الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يشار إلى أن الأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجسم عند حدوث العدوى وتعلق على الفيروس وتساعد في القضاء عليه. ولكن قد يستغرق تكوين أكثرها فاعلية عدة أسابيع.

وتهدف الأدوية التجريبية إلى المساعدة في ذلك على الفور، من خلال توفير نسخ مركزة من واحد أو اثنين من الأجسام المضادة، التي تعمل بشكل أفضل ضد فيروس كورونا في الاختبارات المعملية والحيوانية.

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