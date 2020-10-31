مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

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http://almnatiq.net/?p=917217
المناطق - الرياض

سيغيب النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي عن الملاعب حتى نهاية نوفمبر المقبل، لاصابته في عضلات المحالب، بحسب ما ذكر مدربه الألماني توماس توخل الجمعة.

وعما إذا كان بمقدوره اللعب مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، قال توخل “اعتقد أن ليس بمقدوره اللعب”.

وأضاف المدرب الألماني “إذا لعب فهذا يعني أنه غير مصاب، وهذه رسالة سيئة لأنه مصاب. معلوماتي تقول إنه سيعود بعد فترة التوقف الدولية”.

وتعرض نيمار للإصابة الأربعاء، في المباراة ضد المضيف باشاك شهير التركي (2-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

حاول مواصلة المباراة قبل أن يطلب استبداله، ثم خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي أظهر إصابة بتمزق في عضلة المحالب”.

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق التركي المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود إلى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا (26).

وسيغيب بالتالي عن مباراتين في الدوري الفرنسي، أمام نانت السبت، ورين بملعب بارك دي برانس في السابع من نوفمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة لايبزيغ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

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