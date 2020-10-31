احدث الأخبار

أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا
منطقة جازان
 “التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم
أبرز المواد
 مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار
أبرز المواد
 “انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا
أبرز المواد
 كاراباخ.. روسيا تقر بخطورة تسلل مرتزقة تركيا إلى أراضيها
أبرز المواد
 في انتظار العقوبات الأمريكية.. تركيا تحبس أنفاسها
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
أبرز المواد
 386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي
أبرز المواد
 بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020
أبرز المواد
 الليرة التركية تتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية خلال عامين
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط خسائر لأسهم التكنولوجيا
أبرز المواد
 الزمالك يواجه الرجاء في دوري أبطال أفريقيا 4 نوفمبر .. والنهائي يوم 27
أبرز المواد
أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

منطقة جازان
“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

أبرز المواد
مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

أبرز المواد
“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

أبرز المواد

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها

الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
http://almnatiq.net/?p=917223
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .
واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .

روابط ذات صلة

“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم
مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار
“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

“انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*