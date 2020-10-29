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أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

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أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا
http://almnatiq.net/?p=917232
أحد المسارحة- فضه عطيف؛

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة أحد المسارحة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
واستهل سموه الجولة بزيارة شاطئ المضايا وجزيرة قوق السياحية بمركز الحكامية ، مستمعاً لشرح مفصل من محافظة أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، عنهما وما تمتاز به المحافظة بوجه عام من مواقع سياحية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاقتصادية المتاحة بما يعود بالنفع على المنطقة.
والتقى سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة بمحافظ أحد المسارحة بمشايخ المحافظة وعددا من الأهالي، مطلعاً على الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط المعدة لها وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض البعض منها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ورئيس مركز الحكامية علي بن حسن عواجي وعددا من المسؤولين والمشايخ .

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