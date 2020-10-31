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الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

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الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية
http://almnatiq.net/?p=917237
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، تبوك ) . كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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