احدث الأخبار

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية
أبرز المواد
 أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا
منطقة جازان
 “التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم
أبرز المواد
 مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار
أبرز المواد
 “انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا
أبرز المواد
 كاراباخ.. روسيا تقر بخطورة تسلل مرتزقة تركيا إلى أراضيها
أبرز المواد
 في انتظار العقوبات الأمريكية.. تركيا تحبس أنفاسها
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
أبرز المواد
 386 ألف ريال مبيعات اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي
أبرز المواد
 بنك التنمية : 60 ألف مستفيد بتمويل 3 مليارات ريال للربع الثالث من 2020
أبرز المواد
 الليرة التركية تتجه لتكبد أكبر خسارة شهرية خلال عامين
أبرز المواد
رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

أبرز المواد
الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

أبرز المواد
أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا

منطقة جازان
“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

أبرز المواد

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال
http://almnatiq.net/?p=917239
المناطق - الرياض

وثق مشهور سناب شات ، عبدالرحمن المطيري مقطع فيديو جديد لرجل الأعمال “أبو صالح” ، الذي أهداه ابنته قبل عدة أيام بعدما تفاجأ أنه غير متزوج.

وكشف رجل الأعمال في الفيديو أهمية أن يختار الأب من يتزوج ابنته ، قائلاً : ” الولد يمكن أن يختار البنت اللي يريدها ، إنما البنت في البيت وفي دراستها لكنني أنا من يخالط الرجال وأنا من يعرف من هو الرجل المناسب لابنتي ” .

وكان رجل الأعمال “أبو صالح” قد فاجأ مشهور سناب عبدالرحمن المطيري ، بإهدائه ابنته للزواج منها ، وقال رجل الأعمال في الفيديو مخاطبًا “المطيري”: “تزوجت أنت”، ليُجيب عليه مشهور السناب: “لا والله ما تزوجت”، ليرد عليه رجل الأعمال: “اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية”.

روابط ذات صلة

الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية

الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية
“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم

“التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم
مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*