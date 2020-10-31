رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

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وثق مشهور سناب شات ، عبدالرحمن المطيري مقطع فيديو جديد لرجل الأعمال “أبو صالح” ، الذي أهداه ابنته قبل عدة أيام بعدما تفاجأ أنه غير متزوج.

وكشف رجل الأعمال في الفيديو أهمية أن يختار الأب من يتزوج ابنته ، قائلاً : ” الولد يمكن أن يختار البنت اللي يريدها ، إنما البنت في البيت وفي دراستها لكنني أنا من يخالط الرجال وأنا من يعرف من هو الرجل المناسب لابنتي ” .

وكان رجل الأعمال “أبو صالح” قد فاجأ مشهور سناب عبدالرحمن المطيري ، بإهدائه ابنته للزواج منها ، وقال رجل الأعمال في الفيديو مخاطبًا “المطيري”: “تزوجت أنت”، ليُجيب عليه مشهور السناب: “لا والله ما تزوجت”، ليرد عليه رجل الأعمال: “اسمع جتك البنت .. وبرسلها من بيتي لبيتكم.. وإنها هدية”.