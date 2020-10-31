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“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

أبرز المواد

“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=917250
المناطق - الرياض

روت قناصة الشمال المواطنة “ريم الحازمي” قصة هوايتها قنص الصقور لتتكسب ماديا من خلال هذه الهواية حيث تبحث عن صقور نادرة تباع بـ “مئات الآلاف “.
وقالت “الحازمي” خلال لقاء في تقريره لبرنامج mbc في أسبوع، أنها تمارس هواية قنص الصقور منذ صغرها من خلال أسرتها التي علمتها ودربتها على فنون القنص.
وتابعت: أقوم بممارسة هوايتي بالقنص مرة بمفردي وأخرى برفقة ” خويّتي” في مناطق العمارية أو حزم الجلاميد أو على طريق السويلم أو صحراء الحماد، وذلك باستخدام سيارتها الهايلوكس في أجواء تتسم بالأمن والأمان والطمأنينة.
ومن جانبها قالت صديقة الصقارة ريم الحازمي ” أم سامي ” أن قنص الصقور له أوقات إما في الصباح أو الفجر أو قبل المغرب. وتابعت: ” نقوم بصيد الصقور أو تبييتها ليلا والذي يتطلب ذلك وجود محرم معنا”.

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