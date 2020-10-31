مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين

قال مسؤولون أمريكيون إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

وأكد بيان مشترك لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الانترنت بوزارة الأمن الداخلي صحة جزء من مقطع مصور وُزع في إطار حملة تضليل لاقت اهتماماً وجيزاً عقب الكشف عنها قبل أيام.

والحملة مؤلفة من آلاف الرسائل التهديدية التي أرسلت إلى ناخبين أمريكيين بشكل عشوائي باسم جماعة يمينية متشددة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد عرضت مقطعاً مصوراً يشرح فيه متسلل الكتروني كيف يمكن للمتسللين إشاعة الفوضى باختراق سجلات تسجيل الناخبين.

وقال خبراء فحصوا المقطع إنه محاولة لإثارة قلق الناخبين على نزاهة الانتخابات.

وأكد المكتب ووزارة الأمن الداخلي “نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل”.

ولم يذكر البيان اسم الولاية لكن المقطع المصور عرض ما يفترض أنها تفاصيل عن ناخبين بولاية ألاسكا.

ولم يرد المكتب ولا الوزارة بعد على طلب للتعقيب.

وتتأهب السلطات الأمريكية لمواجهة أي تسلل الكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).