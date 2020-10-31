احدث الأخبار

مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين
أبرز المواد
 كورونا تصيب عددا من لاعبي النصر ..فكيف سيخوض مواجهته مع الشباب الأحد؟
أبرز المواد
 “ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية
أبرز المواد
 رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب ممطرة عسير والباحة وجازان وتبوك وضباب على الشرقية
أبرز المواد
 أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي المشايخ بشاطئ المضايا
منطقة جازان
 “التعليم” تعلن مفاضلة ترقيات الإداريين الإثنين القادم
أبرز المواد
 مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار
أبرز المواد
 “انتكاسة جديدة” لدراسة تختبر لقاحا لكورونا
أبرز المواد
 كاراباخ.. روسيا تقر بخطورة تسلل مرتزقة تركيا إلى أراضيها
أبرز المواد
 في انتظار العقوبات الأمريكية.. تركيا تحبس أنفاسها
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام .. وقائدها
أبرز المواد
مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين

مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين

أبرز المواد
كورونا تصيب عددا من لاعبي النصر ..فكيف سيخوض مواجهته مع الشباب الأحد؟

كورونا تصيب عددا من لاعبي النصر ..فكيف سيخوض مواجهته مع الشباب الأحد؟

أبرز المواد
“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

أبرز المواد
رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

أبرز المواد

مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين

مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون تمكنوا من الوصول إلى بيانات ناخبين
http://almnatiq.net/?p=917256

قال مسؤولون أمريكيون إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

وأكد بيان مشترك لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الانترنت بوزارة الأمن الداخلي صحة جزء من مقطع مصور وُزع في إطار حملة تضليل لاقت اهتماماً وجيزاً عقب الكشف عنها قبل أيام.

والحملة مؤلفة من آلاف الرسائل التهديدية التي أرسلت إلى ناخبين أمريكيين بشكل عشوائي باسم جماعة يمينية متشددة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد عرضت مقطعاً مصوراً يشرح فيه متسلل الكتروني كيف يمكن للمتسللين إشاعة الفوضى باختراق سجلات تسجيل الناخبين.

وقال خبراء فحصوا المقطع إنه محاولة لإثارة قلق الناخبين على نزاهة الانتخابات.
وأكد المكتب ووزارة الأمن الداخلي “نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل”.

ولم يذكر البيان اسم الولاية لكن المقطع المصور عرض ما يفترض أنها تفاصيل عن ناخبين بولاية ألاسكا.

ولم يرد المكتب ولا الوزارة بعد على طلب للتعقيب.

وتتأهب السلطات الأمريكية لمواجهة أي تسلل الكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

روابط ذات صلة

كورونا تصيب عددا من لاعبي النصر ..فكيف سيخوض مواجهته مع الشباب الأحد؟

كورونا تصيب عددا من لاعبي النصر ..فكيف سيخوض مواجهته مع الشباب الأحد؟
“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية

“ريم الحازمي ” تكشف عن هوايتها في قنص الصقور في صحراء الحدود الشمالية
رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

رجل أعمال يهدى ابنته لمشهور سناب .. ويعلل : أنا أعرف معادن الرجال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*