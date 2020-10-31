توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث حالتين ممطرتين متعاقبتين على أجزاء من المملكة.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” : “متوقع – ان شاء الله – حالتين ممطرتين جويتين متعاقبتين الأولى تبدأ فعلاً اليوم السبت والثانية تعقبها.
وأضاف: نطاق تأثير الأولى على أجزاء من مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد وتستمر عدة أيام مع فرصة سيول.
“الحصيني” يكشف عن حالتين ممطرتين على هذه المناطق بدايةً من اليوم
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث حالتين ممطرتين متعاقبتين على أجزاء من المملكة.
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