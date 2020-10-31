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“الحصيني” يكشف عن حالتين ممطرتين على هذه المناطق بدايةً من اليوم

“الحصيني” يكشف عن حالتين ممطرتين على هذه المناطق بدايةً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=917262
المناطق - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث حالتين ممطرتين متعاقبتين على أجزاء من المملكة.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” : “متوقع – ان شاء الله – حالتين ممطرتين جويتين متعاقبتين الأولى تبدأ فعلاً اليوم السبت والثانية تعقبها.
وأضاف: نطاق تأثير الأولى على أجزاء من مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد وتستمر عدة أيام مع فرصة سيول.

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