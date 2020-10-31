بنك التنمية الاجتماعية يعثر على “الريال الضائع”

المناطق - الرياض

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، العثور على الريال الضائع، الذي أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البنك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “نبشركم لقينا الريال في أحد برامجنا الإدارية”

وجاء ذلك بعدما عرض حساب بنك التنمية الاجتماعية تغريدة كتب فيها: ” سمعنا أن فيه ريال ضايع “، فرد عليه حساب الجمارك، قائلاً: ” نضمن لكم أنه لو مر من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر “.

وحظيت التغريدة بتفاعل وانتشار واسع بين المتابعين الذين عبروا عن حيرتهم من أمرهم بشأن التغريدة المثيرة.

وتفاعلت بعض الحسابات الرسمية مع التغريدة بشكل واضح، وسط توقعات أنها حملة للكشف عن منتج أو شيء ما للبنك.