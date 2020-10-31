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باشينيان يتوجه لبوتين بطلب يتعلق بضمان أمن أرمينيا

باشينيان يتوجه لبوتين بطلب يتعلق بضمان أمن أرمينيا
http://almnatiq.net/?p=917269
المناطق - وكالات

فادت وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان طلب من روسيا بدء مشاورات حول مساعدة أرمينيا في ضمان أمنها، في ظل استمرار القتال بإقليم قره باغ.

وحسب الوزارة، فإن باشينيان قد بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرض فيها بالتفصيل الوضع في قره باغ، وطلب منه تحديد شكل المساعدة في ضمان أمن أرمينيا، وذلك نظرا لطبيعة “علاقات الحلفاء” القائمة بين البلدين.

وقالت الوزارة الأرمنية في بيان لها: “أخذا في الاعتبار اقتراب الأعمال القتالية من حدود أرمينيا، والتعدي على أراضي جمهورية أرمينيا ذاتها، توجه رئيس الوزراء إلى رئيس روسيا بطلب لبدء مشاورات فورية لتحديد شكل ودرجة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا لأرمينيا لضمان أمنها، نظرا لعلاقات الحلفاء والمادة الثانية من اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمة في 29 أغسطس 1997”.

وفي وقت سابق أكد باشينيان تأييده لفكرة نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة النزاع، معتبرا أنها يمكن أن تكون “الحل الأمثل” للصراع حول قره باغ.

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