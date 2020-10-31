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سكان مدينة صينية “مذهلون”.. بناية تتحرك من موقعها

سكان مدينة صينية “مذهلون”.. بناية تتحرك من موقعها
http://almnatiq.net/?p=917272
المناطق - وكالات

فوجئ سكان مدينة شنغهاي الصينية، في أكتوبر الجاري، بعدما لاحظوا أن بناية قديمة قد تحركت من مكان إلى آخر، بمشاركة عدد من العمال.

وبحسب ما نقلت “سي إن إن”، فإن هذا المبنى؛ وهو عبارة عن مدرسة  ابتدائية يصل عمرها إلى 85 سنة، تم رفعها من الأساس، ثم جرى نقلها عبر تقنية جديدة تعرف بـ”آلة المشي”.

وحرصت السلطات على نقل هذه المدرسة من مكان إلى آخر، في إطار الحفاظ على التراث والمباني التاريخية عوض القيام بهدمها وتشييد مبنى آخر.

وأوضح المسؤول عن تنفيذالمشروع ، لان ووجي، أن المهندسين وضعوا ما يقارب 200 دعامة متحركة تحت المبنى الذي يضم خمسة طوابق.

وتؤدي هذه الدعامات دورا شبيها بساقي الإنسان الآلي  (الروبوت)، بعد الانقسام إلى مجموعتين تتولى إحداهما الرفع فيما تقوم الأخرى بالإنزال.

في غضون ذلك، جرى تزويد المبنى بمستشعرات من أجل رصد الطريقة التي يتحرك بها المبنى صوب الأمام.

وكانت شركة “شنغهاي إيفولوشن شيفت” الصنيية قد تمكنت من تطوير هذه التقنية الثورية في سنة 2018.

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