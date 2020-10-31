نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، الريث ، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9مساءً.
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، الريث ، وفيفا، وهروب.
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