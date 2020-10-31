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أمانة الشرقية: أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ مليون متر طولي … وخطة متكاملة لموسم الأمطار

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“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=917287
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، الريث ، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9مساءً.

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