صحة حفر الباطن تنفذ “148”جولة رقابية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية

حفر الباطن - المناطق

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن خلال الثلاثة أشهر الماضية 148 جولة تفتيشية للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية حيث بلغ عدد الزيارات المنفذة على الصيدليات لقياس توفر المستلزمات الطبية من الكمامات ، والمعقمات 490 زيارة ، وتجاوزت عدد الزيارات على المستشفيات للتأكد من الالتزام بالفرز البصري 168 زيارة فيما بلغت عدد الزيارات للمجمعات الصحية والمستشفيات والصيدليات 60 زيارة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.