بلدية القطيف تطلق مبادرة ” نحو غدٍ أجمل “

القطيف - المناطق

أطلقت بلدية محافظة القطيف أمس الجمعة 13/03/1442هـ، مبادرة مجتمعية تحت عنوان: (نحو غدٍا أجمل)، في مجمع سيتي مول القطيف، وسط حضور وتفاعل لافت من المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن المبادرة التي نفذتها بلدية تاروت، تهدف إلى نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في الأعمال والخدمات البلدية المقدمة وترسيخ الشعور والمسؤولية الفردية والجماعية وتعزيز الروابط والشراكة الاجتماعية وتحسينها بين البلدية ومختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الجهود الأهلية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البلدية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك وداعم من خلال الرقابة العامة أو الصحية أو تحسين المشهد الحضري أو المشاريع التنموية بشكل عام.

وقال المهندس محمد الحسيني بأن هذه المبادرة تأتي لتعزيز وتدعيم الخطوات الاستراتيجية الرامية الى تدعيم المشاركة الفاعلة بين البلدية والمجتمع، حيث تحرص البلدية بصفة دائمة على القيام بواجباتها المجتمعية في شتى المجالات، من خلال تنظيم ودعم مختلف الأنشطة والمبادرات ومشاركة كافة فئاته بالبرامج والفعاليات الهادفة.

وأضاف إن مبادرة (نحو غدٍ أجمل) تهدف أيضا للتعرف الدقيق على الاحتياجات والملاحظات والمقترحات البلدية لمختلف شرائح المجتمع وتعريفه بإنجازات البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية وبرامج جودة الحياة في المحافظة، بالإضافة لرفع مستوى الوعي في كيفية تقديم البلاغات على منصة 940، والاستفادة من الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية، بالإضافة إلى قياس مستوى رضا المواطنين وتدوين ملاحظاتهم وتعزيز العلاقة والشراكة وتطويرها مع المجتمع مما ينعكس على جودة الحياة وأثرها الاجتماعي في بناء وتنمية الوطن.