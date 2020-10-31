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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة

الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة

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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة

الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=917308
المناطق - الرياض

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من اليوم السبت 1442/3/14 هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/3/17 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( الحدود الشمالية وعسير و الباحه و جازان و حائل ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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