السيسي: مصر ستفتتح أكبر محطة معالجة مياه في العالم خلال شهرين (فيديو)

المناطق - الرياض

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن أي مشروع تتحدث عنه الدولة، يكون جاهزا بشكل كامل لتدشينه، مضيفًا: أي موضوع بنتكلم فيه بنعمله ، ونكون دارسين لمتطلبانه ونستطيع استيفائها

وتابع السيسي خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم السبت، أنه سيتم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم خلال شهرين

وواصل السيسي، بأن المشروعات التي تتحدث عنها الدولة، يتم الإعداد الجيد لها، واتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذها

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت جامعة الملك سلمان ، وعددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور مدينة رأس سدر مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب.