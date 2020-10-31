الإمارات تسجل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.