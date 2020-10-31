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الإمارات تسجل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=917335
المناطق - واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.

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