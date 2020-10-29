أمير القصيم يثمن تتويج مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمركز الأول بجائزة البروفيسور محمد الفقيه في مسار البحث العلمي

المناطق - بريدة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تتويج مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمنطقة بالمركز الأول بجائزة البروفيسور محمد الفقيه في مسار البحث العلمي.

جاء ذلك خلال خطاب بعثه للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , بعد حصول المركز خلال مؤتمر جمعية القلب السعودية وجمعية القلب الخليجية الـ31 المنعقد “أون لاين” تحت عنوان “الاستدامة في الرعاية القلبية”.

وقال سموه : إن هذا الإنجاز الطبي والعلمي يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, وأثمن لكم ولكافة الزملاء والزميلات مدير ومنسوبي مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمنطقة هذا الإنجاز , والذي يأتي ضمن سلسلة منجزات طبية وعلمية تحققت ـ ولله الحمد ـ على الصعيدين الإقليمي والدولي لمشاركات مكونات التجمع الصحي في المؤتمرات العلمية التخصصية للمضي قدماً نحو الريادة والتميز والوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات ـ بإذن الله ـ, وأسأل الله أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

يذكر أن البحث العلمي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب الفائز بجائزة البروفيسور محمد الفقيه في مسار البحث العلمي , كان بعنوان “تحليل وتقييم التصوير المقطعي بدون حقن مادة ظليلة , ودوره في اختيار البروتوكول المناسب لفحص الشرايين القلبية بالأشعة المقطعية”.