وزير الشؤون الإسلامية يزور منطقة المدينة المنورة غداً الأحد

المناطق - المدينة المنورة

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1442هـ، زيارة لمنطقة المدينة المنورة تستمر لعدة أيام، حيث يقوم خلالها بزيارة للمجمع، يطلع على أعماله، وأبرز الإنجازات التي تمت، كما يدشن عدداً من المشاريع التي نفذها المجمع في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

من جهة أخرى، يقوم معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال زيارته للمنطقة بزيارة لمقر فرع الوزارة، وجولة تفقدية لميقات ذو الحليفة وعدداً من الجوامع والمساجد تشمل مسجد قباء، والخندق، والقبلتين، وسيد الشهداء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية الكريمة لأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بالقيام بزيارات تفقديه لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف وروية المملكة 2030.