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القادر يحتفلون بزواج المهندس ناصر

القادر يحتفلون بزواج المهندس ناصر

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القادر يحتفلون بزواج المهندس ناصر

القادر يحتفلون بزواج المهندس ناصر
http://almnatiq.net/?p=917366
الجوف -فواز الرويلي

استجابة للقرارات السامية ، و  تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ؛ احتفل المهندس ناصر بن عماش الشمدين القادر  بزواجه مساء يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ ؛ وسط حضور لفيفٍ من ﺍﻷﻫﻞ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ،والذين قدموا التهاني و التبريكات للعريس و والده بهذه المناسبة متمنين له حياة سعيدة مباركة . 

من جانبه أعرب المهندس القادر عن سروره البالغ بإكماله نصف دينه مقدمًا شكره و تقديره لكل من شاركه فرحة زواجه.  

أسرة صحيفة “المناطق” ﺗﺰﻑ ﺃﺭﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻟلمهندس القادر  ﻭ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ . 

 

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