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مدير تعليم تبوك يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بافتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ

مدير تعليم تبوك يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بافتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ
http://almnatiq.net/?p=917374
تبوك - فايز السميري
رفع المدير العام ⁧للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري‬⁩ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، والذي حضره نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك.
مضيفا أن ذلك يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بدعم التعليم في كل مكان وتعظيم العلم في ظل الأخوة العربية ونهج ملك ومسيرة وطن الإبداع ..
منوهاً بما حظي به صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك من سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من حفاوة واستقبال  امتدادا لوحدة الصف العربي وعمق العلاقات السعودية المصرية داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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